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Загитова поздравила с днем рождения дочку Тутберидзе

Загитова поздравила с днем рождения дочку Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила дочь своего тренера Этери Тутберидзе Диану Дэвис с 17-летием.

"Диана, с днем рождения! Желаю тебе всего самого лучшего, и пусть твой следующий год будет полным радости, счастья и успеха! ", - написала спортсменка на своей странице в социальной сети Instagram.

Также Загитова пожелала Диане крепкого здоровья и новых достижений в фигурном катании.

 

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