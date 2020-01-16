Загитова поздравила с днем рождения дочку Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила дочь своего тренера Этери Тутберидзе Диану Дэвис с 17-летием.

"Диана, с днем рождения! Желаю тебе всего самого лучшего, и пусть твой следующий год будет полным радости, счастья и успеха! ", - написала спортсменка на своей странице в социальной сети Instagram.

Также Загитова пожелала Диане крепкого здоровья и новых достижений в фигурном катании.