Главная » Новости

Материнский капитал увеличат на Ставрополье

Материнский капитал увеличат на Ставрополье

Комментируя Послание Президента России Федеральному Собранию, глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что работа по подготовке документов на поддержку семей с детьми в крае уже ведется.

По его словам, это потребует изменение краевого законодательства.

В то же время губернатор акцентировал внимание на важности "максимально быстро сделать возможным проведение выплат увеличенного материнского капитала, семьям с детьми, на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, материнского капитала на первого ребенка".

820 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!