Материнский капитал увеличат на Ставрополье

Комментируя Послание Президента России Федеральному Собранию, глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что работа по подготовке документов на поддержку семей с детьми в крае уже ведется.

По его словам, это потребует изменение краевого законодательства.

В то же время губернатор акцентировал внимание на важности "максимально быстро сделать возможным проведение выплат увеличенного материнского капитала, семьям с детьми, на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, материнского капитала на первого ребенка".