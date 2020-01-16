Вступит ли Узбекистан в ЕАЭС

Узбекистан стал последней страной в рамках азиатского турне и.о. главы МИД РФ Сергея Лаврова. На переговорах в Ташкенте обсуждались вопросы двусторонних российско-узбекских отношений и подготовки визита президента Шавката Мирзиеева в Москву, который запланирован на 5 февраля. Россия, по словам Лаврова, заинтересована в том, чтобы Узбекистан укрепил отношения с Евразийским экономическим союзом (ЕЭАС) и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Накануне визита Мирзиеева в РФ пройдет заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая рассмотрит проекты документов, готовившихся к подписанию на высшем уровне. "Есть целый ряд мероприятий, который мы хотели бы вам предложить, чтобы самым достойным образом организовать это событие в наших отношениях", – сказал на встрече с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым Сергей Лавров. Российский дипломат отметил, что российско-узбекистанские отношения на нынешнем этапе переживают небывалый подъем во всех областях без исключения. Это и экономика, и гуманитарная сфера, и военно-техническое сотрудничество.

На переговорах в Кремле, как считают эксперты, присоединение Узбекистана к ЕАЭС будет одним из главных вопросов. В Ташкенте, судя по развернувшейся дискуссии о целесообразности участия Узбекистана в ЕАЭС, уже определись. В частности, замминстра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов сказал в интервью "Вестнику Кавказа", что участие страны в той или иной организации должно быть полезным, выгодным этой стране. Умные люди делают анализ, потом все взвешивают и принимают решение. Есть факторы, обуславливающие участие Узбекистана в этой организации.

На днях Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) представил доклад презентацию на тему: "Оценка последствий от возможности вступления Узбекистана в ЕАЭС". "Вступление Узбекистана в ЕАЭС может значительно снизить барьеры для выхода узбекской продукции на рынки стран союза и связанные с этим издержки для экспортеров. Расширение союза, создание зон свободной торговли этой организации с другими странами облегчит выход узбекского экспорт на рынки этих стран", – сказал директор ЦЭИР Обид Хакимов.

По его словам, с точки зрения экономической целесообразности участие в ЕАЭС выгодно для узбекского бизнеса: узбекские производители получат равноправный доступ к рынку стран ЕАЭС, будут созданы равные условия для трудовых мигрантов и получен доступ к российским инвестиционным ресурсам и технологиям.

На презентации были представлены исследования влияния возможного вступления Узбекистана в ЕАЭС в разрезе различных секторов экономики. В частности, отмечалось, что при вступлении в ЕАЭС Узбекистан станет частью единого таможенного пространства, где действует единый таможенный тариф (ЕТТ) ЕАЭС. При вступлении Узбекистана в ЕАЭС улучшится логистика доставки грузов и сократятся сроки поставки сельскохозяйственной продукции из-за устранения излишних требований и барьеров на границах, что будет способствовать увеличению экспорта плодоовощной и переработанной сельхозпродукции Узбекистан. Произойдет модернизация отраслей Узбекистана. Ожидается эффективная реализация незадействованного экспортного потенциала переработанной продукции Узбекистана на рынках стран ЕАЭС.

Увеличение экспорта узбекской продукции при вступлении в ЕАЭС может произойти за счет снижения транспортных издержек и упрощения транзита экспортных товаров по территории Казахстана и РФ; реализации незадействованного экспортного потенциала отрасли и расширения ассортимента экспортируемой продукции Узбекистана на рынки стран ЕАЭС.

Наряду с очевидными плюсами, ряд узбекских экспертов считает, что торопиться со вступление в ЕЭАС не стоит. Поскольку вступление Узбекистана в какое-либо интеграционное объединение сопряжено с рядом серьезных вопросов геополитического и экономического характера.

В частности, директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиер Эргашев считает, что есть отрасли, которые выиграют при вступлении Узбекистана в ЕЭАС, есть сферы и отрасли, в которых выигрыши и потери уравновесят друг друга, а есть отрасли, которые в первое время проиграют от вхождения в ЕАЭС. "В качестве положительного момента называют возможное увеличение притока российских инвестиций и технологий. Однако стоит отметить, что Россия уже несколько лет не является главным инвестором в Узбекистане. Основные инвестиции поступают из Китая, и есть большие сомнения, что это изменится, даже если Узбекистан присоединится к ЕАЭС", – сказал "Вестнику Кавказа Эргашев.

Что же касается продвижения узбекского бизнеса и узбекской продукции в РФ, то в выигрыше окажутся экспортеры плодоовощной продукции, экспортеры узбекского текстиля и обувной промышленности – те сферы, в которых у страны есть определенные конкурентные преимущества. Для них будут созданы еще более комфортные условия – увеличатся объемы поставок, выручка. "Но, на мой взгляд, положительная динамика наблюдается и сейчас, вне интеграции, в рамках двустороннего сотрудничества. Если говорить об отраслях, которым от вступления Узбекистана в ЕАЭС грозят серьезные неприятности, то это, конечно же, автопром. Российская автомобильная промышленность при выпуске двух с лишним миллионов автомобилей в год, и Узбекистан с 200 тысяч авто – это все-таки очень большая разница", – подчеркнул эксперт.