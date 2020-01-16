В школах КЧР будут преподавать финансовую грамотность

Школы Карачаево-Черкесии (КЧР) получили комплекты новых учебно-методических пособий по финансовой грамотности, с помощью которых можно освоить и, в том числе, безопасное использование финансовых услуг в интернете, - сообщили в пресс-службе главы республики.

"Учебные материалы учитывают наиболее успешный международный опыт по повышению финансовой грамотности населения. Пособия по финансовой грамотности предусматривают изучение вопросов безопасного использования финансовых услуг в онлайн пространстве, цифровизацию финансовых услуг, связанных с этим процессом возможностями и рисками", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Пособия по финансовой грамотности включают в себя четыре комплекта, каждый из которых состоит из пяти книг для начального образования, средних и старших классов, рабочих тетрадей для учащихся, методических материалов для учителей и родителей.