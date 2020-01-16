"Ленфильм" возглавит Инесса Юрченко - СМИ

По информации издания "Фонтанка", новой главой киностудии "Ленфильм" может стать и генеральный продюсер компании "Триикс медиа" Инесса Юрченко.

Новый глава "Ленфильма" должен быть назван до 30 марта, он сменит на посту Эдуарда Пичугина. Юрченко не стала комментировать возможное назначение.

"Я продолжаю трудиться в своей собственной компании и делать кино, которое я всегда делаю", - заявила она "Фонтанке".

Кандидатура главы "Ленфильма" уже поддержана советом директоров студии, согласована с властями и кинематографистами, об этом накануне сообщил Владимир Мединский. Министр культуры не назвал имя нового главы, но отметил, что этот человек понравится петербуржцам и кинодеятелям.