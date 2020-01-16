Посадку SSJ на недостроенную полосу назвали "серьезным инцидентом" в Росавиации

В Росавиации охарактеризовали посадку пассажирского лайнера из Сабетты (ЯНАО) на строящуюся ВВП в "Домодедово" как "серьезный инцидент", рассказали в ведомстве.

"Росавиация приступила к расследованию серьезного инцидента, связанного с посадкой в аэропорту Домодедово самолета SSJ-95LR-100 авиакомпании "ИрАэро" (рейс РД 4284, Сабетта - "Домодедово") в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ", - цитирует представителя пресс-службы Росавиации "Интерфакс".

По предварительным сведениям, самолет повреждений не получил, никто не пострадал.

Проверку ЧП запустила также Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП), рассказала официальный представитель ведомства Екатерина Короткова. По ее словам, данные об инциденте переданы надзирающему за деятельностью авиакомпании Иркутскому транспортному прокурору.