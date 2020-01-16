Летящую к Земле комету открыл японский астроном-любитель

Астроном любитель из Японии Масаюки Ивамото обнаружил новую яркую комету в созвездии Змееносца. Комете присвоено имя C/2020 A2 (Iwamoto).

\Утром 9 января Ивамото в обсерватории Токусима в Японии обнаружил на небе новую яркую комету, перемещающуюся на фоне созвездия Змееносец вблизи границы с созвездием Геркулес. Об этом астроном сообщил в Национальную астрономическую обсерваторию Японии, где комету временно зарегистрировали под номером IF033.

Затем несколько дней комета не наблюдалась, и было не понятно, реальный это объект или артефакт.

13 января комета была независимо от японского астронома обнаружена российским астрономом-любителем Геннадием Борисовым в Крыму. Сегодня на странице подтверждения комет Центра малых планет Международного астрономического союза появилась информация о том, что комете присвоено постоянное имя C/2020 A2 (Iwamoto), закрепляющее авторство открытия за японским гражданином.

Комета прошла перигелий 8 января и приближается к Земле. Максимально близко к Земле комета подойдет в конце февраля, передает РИА Новости.