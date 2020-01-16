Лилия Гумерова: Михаил Мишустин работал и будет работать на благо человека

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Республики Башкортостан Лилия Гумерова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" прокомментировала причины отставки правительства Дмитрия Медведева и назначения новым премьер-министром Михаила Мишустина.

Отставку правительства сенатор связала с постановкой перед исполнительной властью новых задач. "Безусловно, время требует перемен, как отметил Владимир Владимирович Путин, оно требует выполнения новых задач. Отсюда возникла потребность в изменениях во власти в связи с теми масштабными планами, которые были намечены президентом – и речь не только о поправках в Конституцию, но прежде всего об огромных вложениях в социальную сферу, в семью, в детство", - указала она.

"Сейчас нужны оперативные, согласованные и системные меру по воплощению существующих планов в жизнь. Поэтому определенная реконструкция правительства должна была иметь место. Сам Дмитрий Анатольевич это сказал, а президент поддержал его предложение", - добавила Лилия Гумерова.

Михаила Мишустина член Совета Федерации охарактеризовала как человека, выстраивающего системную работу. "На мой взгляд, это человек системный, сумевший выстроить одну из лучших налоговых служб в мире. Его называют технократом, владеющим информационными инструментами и цифровыми технологиями, но эти технологии в его руках служили на благо человека, убирали лишнюю бюрократию, помогали облегчить процедуру сбора налогов, ее прозрачность и понятность", - обратила внимание она.

"Для огромной задачи реализации национальных проектов очень важны системные решения, которые и учитывали бы специфику субъектов Российской Федерации, и давали бы единообразные подходы на всей территории страны. Нельзя допустить, чтобы нацпроекты превратились просто в осваивание денег, их реализация должна быть направлена на достижение конкретных показателей, о которых говорит президент, которые почувствовали бы в семьях, в селах и городах нашей страны", - заключила Лилия Гумерова.