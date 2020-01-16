Между Макроном и Путиным в Израиле, возможно, "будут контакты" - Елисейский дворец
В Елисейском дворце не исключили контактов между президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным в ходе их визита в Израиль на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. Однако их официальная встреча не планируется, сообщили в администрации французского президента.
"Оба лидера будут в одном и том же месте, … окажутся на одной и той же церемонии", - цитирует представителя Елисейского дворца ТАСС.
"Можно понимать, что будут контакты", - отметил он, добавив, что с французской стороны "официальной двусторонней встречи не запланировано". Поэтому "нельзя говорить и о конкретных темах", которые могут обсудить президенты, заключил представитель Елисейского дворца.
Вестник Кавказа
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