Загитова показала неудачный, но забавный Bottle Cap Challenge (ВИДЕО)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ранее заявившая о приостановке спортивной карьеры Алина Загитова опубликовала в сториз в Instagram забавный ролик из серии Bottle Cap Challenge.

На нем спортсменка на льду пытается открыть бутылку в необычной позе на коньках, но теряет равновесие и падает.

Подписчики оценили чувство юмора, проявленное фигуристкой, и оставили множество позитивных комментариев.

Напомним, в рамках Bottle Cap Challenge необходимо открыть пластиковую бутылку с водой каким-либо необычным способом.

Ранее летом выполнить челлендж Алине помогла ее акита-ину Масару.