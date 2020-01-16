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Загитова показала неудачный, но забавный Bottle Cap Challenge (ВИДЕО)

Загитова показала неудачный, но забавный Bottle Cap Challenge (ВИДЕО)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ранее заявившая о приостановке спортивной карьеры Алина Загитова опубликовала в сториз в Instagram забавный ролик из серии Bottle Cap Challenge.

На нем спортсменка на льду пытается открыть бутылку в необычной позе на коньках, но теряет равновесие и падает.

Подписчики оценили чувство юмора, проявленное фигуристкой, и оставили множество позитивных комментариев.

Напомним, в рамках Bottle Cap Challenge необходимо открыть пластиковую бутылку с водой каким-либо необычным способом.

 
 
 
 
 
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это очень эпично, @azagitova 🤣

Публикация от Alina Zagitova’s Fanpage 💕 (@teamzagitova) 16 Янв 2020 в 2:09 PST

Ранее летом выполнить челлендж Алине помогла ее акита-ину Масару.

 
 
 
 
 
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#bottlecapchallenge можно официально закрывать. Круче уже не будет 😎 ⠀ 📹 @azagitova

Публикация от Загитова, Медведева, Трусова (@figureskating_sportsru) 15 Июл 2019 в 9:45 PDT

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