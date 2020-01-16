Аферист продал в Уфе угнанную каршеринговую машину из Новороссийска

Новороссийские полицейские задержали мужчину, угнавшего в городе машину каршеринга и продавшего ее в другом регионе России, - сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В полицию от руководителя каршеринговой фирмы поступило заявление о пропаже машины Kia Rio, оцененной им в 650 тыс рублей. Глава фирмы рассказал, что клиент арендовал автомобиль на несколько дней, оставив нужные документы и оплату. По условиям договора иномарка не может выезжать за пределы Краснодарского края и Адыгеи, однако уже на следующий автомобиль по системе слежения был обнаружен за пределами региона - в Волгоградской области. Еще через несколько часов он пропал с радаров, а клиент перестал выходить на связь, - передает портал Юга.ру.

После того, как арендатор был объявлен в розыск, его следы обнаружили на Урале. Сотрудники МВД вылетели в Челябинск, где и задержали 53-летнего жителя Ижевска.

Его доставили в Новороссийск и в ходе допросов установили, что мужчина похитил машину в Краснодарском крае и продал ее в Уфе (Башкортостан) за 30 тыс рублей.

Злоумышленник заключен под стражу, в отношении него возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение похищенного автомобиля.