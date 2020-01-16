Жюри Венецианского кинофестиваля впервые возглавит актриса Кейт Бланшетт

Главой международного жюри старейшего кинофестиваля в 2020 году станет Кейт Бланшетт.

Обладательница "Оскара" сообщила, что для нее честь возглавит жюри престижного смотра.

"Этот смотр является одним из самых атмосферных в мире... Быть президентом жюри в этом году для меня привилегия и удовольствие", - цитирует ее слова пресс-служба фестиваля, пишет РИА Новости.

Актриса добавила, что изучает программу Венецианского кинофестиваля каждый год и всякий раз удивляется ее самобытности.

77-го Венецианский кинофестиваль откроется 2 сентября 2020 года на венецианском острове Лидо.