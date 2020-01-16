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Собянин поздравил Мишустина с получением поста премьера

Собянин поздравил Мишустина с получением поста премьера

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность премьер-министра России.

Столичный глава охарактеризовал Мишустина как энергичного, ответственного человека, "болеющего за дело".

"Поздравляю Михаила Владимировича Мишустина с назначением на пост председателя правительства России. Знаю его как человека чрезвычайно энергичного, ответственного, болеющего за дело. Уверен, что у него все получится. Пожелаем ему успеха в этом крайне нелегком деле. Его успех — это во многом успех всей нашей страны", - написал Собянин в соцсети "ВКонтакте".

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Вестник Кавказа

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