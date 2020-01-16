Авербух ответил на обвинения Рудковской

Хореограф Илья Авербух, которому ранее продюсер Яна Рудковская пригрозила штрафом в 5 млн рублей за незаконное использование песни Димы Билана "Держи", показал документы, доказывающие законность его действий.

Авребух получил право на публичное использование фонограмм 4 апреля 2019 года, подписав договор с "Всероссийской организацией интеллектуальной собственности". Автор песни Денис Ковальский получил за использование песни "Держи" денежные отчисления, передает StarHit.

Отметим, Рудковская и Авербух являются конкурентами на рынке ледовых шоу в России.