Михаил Мишустин официально стал председателем правительства РФ

Президент России Владимир Путин только что подписал указ о назначении нового председателя правительства.

Согласно тексту документа, на эту должность назначен глава ФНС Михаил Мишустин.

Напомним, что Владимир Путин накануне отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и вынес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Михаила Мишустина в качестве нового председателя Кабмина.

Сегодня днем в Госдуме прошли слушания, по результатам которых депутаты 423 голосами "за" проголосовали за одобрение кандидатуры Мишустина. Ни один депутат не проголосовал против нового премьер-министра.