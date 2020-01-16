МАК сообщил причину инцидента с самолетом "ЮТэйр" в Сочи в 2018 году

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчет о ЧП с самолетом авиакомпании "ЮТэйр", который скатился в реку в Сочи в 2018 году.

В документе сообщается, что инцидент произошел из-за игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на неподходящую ВПП.

"К выкатыванию воздушного судна за пределы ВПП, его разрушению и пожару привели следующие факторы: неоднократное игнорирование экипажем предупреждений бортовых систем о сдвиге ветра, что при попадании в горизонтальный сдвиг ветра (со встречного на попутный) на малой высоте привело к приземлению на удалении 1285 м от входного торца ВПП (с перелетом 385 м от зоны точного приземления) на повышенной приборной скорости и с попутной составляющей ветра", - приводит РИА Новости отчет МАК.

Напомним, в октябре 2018 года в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Ютэйр ", следовавший рейсом Москва-Сочи после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки. В результате разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В результате инцидента пострадали 18 человек, погиб сотрудник аэропорта.