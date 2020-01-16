Путин сделал Медведева своим заместителем
Президент России Владимир Путин издал сегодня указ, определяющий дальнейшее место работы экс-главы правительства Дмитрия Медведева.
Согласно документу, в Совете безопасности РФ появилась новая должность – заместитель председателя.
Следующим пунктом указа Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева зампредом Совбеза РФ.
Напомним, что председателем Совета Безопасности России является сам Владимир Путин. О намерении создать должность заместителя и назначить на нее Медведева Путин говорил накануне.
Вестник Кавказа
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