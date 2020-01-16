Путин сделал Медведева своим заместителем

Президент России Владимир Путин издал сегодня указ, определяющий дальнейшее место работы экс-главы правительства Дмитрия Медведева.

Согласно документу, в Совете безопасности РФ появилась новая должность – заместитель председателя.

Следующим пунктом указа Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева зампредом Совбеза РФ.

Напомним, что председателем Совета Безопасности России является сам Владимир Путин. О намерении создать должность заместителя и назначить на нее Медведева Путин говорил накануне.