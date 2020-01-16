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В Краснодаре начнут возводить единую набережную

В Краснодаре начнут возводить единую набережную

В наступившем 2020 году в Краснодаре начнется строительство единой набережной вдоль реки Кубань, - рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Строительство Набережной начнется от Тургеневского моста до Рождественского храма, и благодаря этому проекту наконец-то исчезнет знаменитое "московское море", поскольку при строительстве будет учитываться и водоотведение, - передает "АиФ-Юг".

Нынешний год для города ознаменуется и строительством трамвайной линии, первой за последние несколько десятков лет, - добавил градоначальник.

Напомним, концепцию развития набережной Краснодара вдоль реки Кубань ранее представила главный архитектор краевой столицы Наталья Машталир.

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Вестник Кавказа

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