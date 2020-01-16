Жертв столкновения "Волги" и "шестерки" "вырезали" из металла в Кабардино-Балкарии (ВИДЕО)

(с) УГИБДД по КБР

Смертельная авария произошла сегодня днем в Терском районе. О ЧП рассказали в пресс-службе УГИБДД по КБР.

ДТП случилось на дороге "Дейское - Нижний Курп", столкнулись "ВАЗ-2106" и "Волга". Травмы, не совместимые с жизнью, получили водитель и пассажир "Жигулей", их тела спасатели буквально "вырезали" из покореженного металла.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - приводит слова представителя пресс-службы "Регион online".