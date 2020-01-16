Жертв столкновения "Волги" и "шестерки" "вырезали" из металла в Кабардино-Балкарии (ВИДЕО)
Смертельная авария произошла сегодня днем в Терском районе. О ЧП рассказали в пресс-службе УГИБДД по КБР.
ДТП случилось на дороге "Дейское - Нижний Курп", столкнулись "ВАЗ-2106" и "Волга". Травмы, не совместимые с жизнью, получили водитель и пассажир "Жигулей", их тела спасатели буквально "вырезали" из покореженного металла.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - приводит слова представителя пресс-службы "Регион online".
ДТП в Терском районе ——————————————— В 12:26 16.01.2020 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в Терском районе на 7-ом километре автодороги «Дейское-Нижний Курп», произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 2-х автомобилей ГАЗ 3102 и ВАЗ 2106. В результате ДТП 2 человека получили травмы несовместимые с жизнью. Информация по пострадавшим уточняется, детей нет. Для ликвидации последствий происшествия и деблокировки, пострадавших привлекались силы и средства ПСЧ №11 в количестве 5 человек и 1-й единицы техники. Также на месте работают сотрудники ГИБДД по КБР. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Главное управление МЧС России по КБР рекомендует быть предельно внимательными на дорогах. #МЧСКБР #мчсроссии #ДТП #КБР
Публикация от МЧС КБР (@mchskbr) 16 Янв 2020 в 2:36 PST
Вестник Кавказа
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