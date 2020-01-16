Тайна самой дорогой картины да Винчи открылась в 3D

Ученые помогли искусствоведам раскрыть загадку самой дорогой картины в мире. 3D-моделирование помогло понять, что же держит в руке Иисус на полотне "Спаситель мира" Леонардо да Винчи.

На первый взгляд, в руке Иисуса - стеклянный шар, более внимательное рассмотрение показывает, что шар не преломляет задний план, хотя, по законам оптики, которые были известны художнику и исследователю да Винчи, складки на одежде должны были измениться, передает "Рен-ТВ".

Ученые создали 3D модель, которая включила в себя складки одежды Иисуса и несколько сфер из разных материалов. Самой распространенной была идея о том, что шар на картине сделан из горного хрусталя. Эксперимент с различными сферами дал понять, что шар сделан из стекла, при этом внутри он пустой - толщина стенок составляет менее 1,5 мм. А складки не преломились потому, что шар находится в 25 см от натурщика.

Картина "Спаситель мира" стоит около $450 млн и является самой дорогой в мире.