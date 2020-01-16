Валентина Матвиенко: поправки в Конституцию внесут до конца весенней сессии

Изменения в Конституцию РФ скорее всего будут приняты до конца весенней сессии, - заявила сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"До конца весенней сессии мы эту работу планируем завершить", - сказала спикер, добавив, что это позволит работать уже в новом правовом поле, передает РИА Новости.

Напомним, накануне в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Конституция страны должна иметь приоритет над международным законодательством, и указал на необходимость закрепить в ней статус и роль Госсовета, кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения, предложив россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений.