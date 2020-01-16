Матвиенко: у Мишустина все получится

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра является хорошей, так как он он располагает большим опытом работы и широкими знаниями в экономике.

Спикер Совфеда пояснила, что Мишустин "чувствует сильные и слабые места в экономике", в курсе, "что происходит в промышленности, в малом и среднем бизнесе", и, конечно, как экс-глава ФНС, в налоговой системе.

"Это образованный, современно мыслящий человек, уверена, что у него все получится", - приводит слова парламентария "Российская газета".

По ее словам, времени на "раскачку" после озвученного накануне "мощного" послания главы государства, определившего задачи не только на 2020 год, но и на перспективу, нет, необходимо оперативно это воплотить в жизнь.