Мишустин писал песни для Лепса - соавтор

Писатель и поэт Александр Вулых, который является автором текста песни "Зола" Григория Лепса, подтвердил, что музыку к ней написал кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин.

По словам Вулыха, для Мишустина сочинение музыки - хобби, он не афиширует свою композиторскую деятельность, пишет РБК.

У Мишустина много увлечений: он "очень прилично играет на фортепиано", даже "иногда музицирует в компании друзей", кроме того, увлекается хоккеем, рассказал Вулых.

Также он подтвердил, что кандидат на пост премьера сочинил музыки и для другой песни Лепса "Настоящая женщина".

В качестве композитора песен "Зола" и "Настоящая женщина" Михаил Владимирович Мишустин значится в реестре Российского авторского общества, которое собирает отчисления в пользу авторов фонограмм.