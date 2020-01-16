Мишустин: причина задержек по нацпроектам - бюрократизация

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме рассказал, почему в России задерживается реализация национальных проектов.

По его словам, проблемы возникают из-за излишней бюрократизации, чтобы этого избежать, надо масштабировать самые удачные региональные решения на федеральный уровень.

Мишустин также назвал ключевое условие для успешного осуществления нацпроектов - диалог региональных властей, включая губернаторов, с людьми. "Очень важно, чтобы мы слышали, что случилось, а что нет", - приводит его слова корреспондент "Вестника Кавказа".

Кандидат подчеркнул, что новое правительство собирается форсировать работу по нацпроектам, уже утверждены необходимые планы, ресурсы и целевые показатели. Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал: "люди уже сейчас должны почувствовать реальные изменения к лучшему, но пока это происходит далеко не везде".

Он добавил, что выделяемые из бюджета средства необходимо направлять прежде всего на развитие высокотехнологичных секторов промышленности и машиностроения. Мишустин заверил, что новое правительство будет оказывать содействие ЦБ РФ в увеличении т.н. "длинных денег" для роста инвестиций в российскую экономику.