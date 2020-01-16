Мишустин призвал сфокусироваться на нацпроектах

Кандидат на пост главы российского кабмина Михаил Мишустин заявил, что новому правительству надо будет сосредоточиться на качественной реализации нацпроектов и вкладываться в инфраструктуру.

"Они (нацпроекты – прим ред) для этого и были придуманы, для стимулирования также инвестиционного роста; кроме этого - тратить, возможно, деньги Фонда национального благосостояния на вложения в инфраструктуру окупаемую", - заявил он в ответе на вопросы депутатов во время рассмотрения его кандидатуры на заседании Госдумы, пишет РИА Новости.