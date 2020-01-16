Саркози призвал к созданию формата Россия-Турция-ЕС

Бывший президент Франции Николя Саркози, выступая на Гайдаровском форуме, предложил подумать о создании нового переговорного формата с участием России, Турции и ЕС. При этом он признал, что был против вступления Турции в Евросоюз. "И не потому, что Турция не европейская страна", - цитирует Саркози РИА Новости.

Турция - "огромная страна и цивилизация", с которой "нужно разговаривать", отметил он.

Возможно, "в рамках такой трехчастной конструкции - Евросоюз, Россия и Турция" будет открыто "сотрудничество для новых членов - Украины, Грузии, тех стран, вступлению которых в НАТО и в Евросоюз я когда-то противостоял", заявил экс-президент.

В XXI веке необходимо "переключиться на новые идеи, а не держаться за идеи прошлого", заключил Саркози.