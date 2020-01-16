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Нетающий снег пообещали Ставрополью

Нетающий снег пообещали Ставрополью

Ставропольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дал прогноз погоды на ближайшую декаду.

В ведомстве заявили, что в этот период ночью будет холодать от нуля до минус шести градусов, днем температура воздуха может составлять от нуля до плюс семи.

Осадки в виде снега, который не растает и создаст покров хотя бы на какое-то время, синоптики обещают 19-20 января, пишет "Ставропольская правда".

Кроме того, специалисты сообщают, что текущая зима на Ставрополье окажется сравнительно мягкой, температура останется в пределах климатической нормы или даже немного превысит ее.

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Вестник Кавказа

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