Путин: России давно пора принять приоритет собственных законов над мировым правом

Президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым внести в Конституцию страны поправку о приоритете на территории РФ российского законодательства над международным.

"Мы ничем не будем отличаться от других стран, уже давно принявших это решение", - приводит РИА Новости слова российского лидера.

Ранее сообщалось, что всероссийское голосование по поправкам в основной закон страны планируется провести до 1 мая текущего года.