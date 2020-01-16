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Путин: России давно пора принять приоритет собственных законов над мировым правом

Путин: России давно пора принять приоритет собственных законов над мировым правом

Президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым внести в Конституцию страны поправку о приоритете на территории РФ российского законодательства над международным.

"Мы ничем не будем отличаться от других стран, уже давно принявших это решение", - приводит РИА Новости слова российского лидера.

Ранее сообщалось, что всероссийское голосование по поправкам в основной закон страны планируется провести до 1 мая текущего года.

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Вестник Кавказа

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