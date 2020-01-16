В Краснодаре на парковке сгорело такси
Сегодня утром в Краснодаре на стоянке на улице Симиренко пылал автомобиль такси, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.
Сообщение о пожаре около магазина "Магнит" поступило краснодарским спасателям в 7:37. Прибывшие на место пожарные установили, что горит моторный отсек в машине на площади 1 кв м, - передает портал Юга.ру.
Спасатели задействовали в тушении две пожарные машины и десять человек, в 7:45 пожар ликвидировали.
К счастью, обошлось без пострадавших и погибших, добавили в пресс-службе.
Вестник Кавказа
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