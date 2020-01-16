Гарри Минх "назначил" Мишустина спикером Госдумы

Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх перепутал будущую должность Михаила Мишустина, предложив парламентариям подержать его кандидатуру не на пост премьера, а спикера нижней палаты парламента, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

"Я прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать президента Российской Федерации и дать согласие Государственной думы для назначения Михаила Владимировича Мишустина на должность председателя Государственной думы", - заявил Минх.

"Извините: на должность председателя правительства Российской Федерации", - исправился полпред после раздавшегося в зале смеха.

Комментируя оговорку Минха, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в здании не хватает воздуха.