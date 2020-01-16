Главная » Новости

Греф назвал Михаила Мишустина одним из самых эффективных управленцев России

Греф назвал Михаила Мишустина одним из самых эффективных управленцев России

Глава Сбербанка Герман Греф высоко охарактеризовал экс-главу Федеральной налоговой службы, кандидата на пост премьер-министра Михаила Мишустина. Свое мнение он озвучил на Гайдаровском форуме.

"Я считаю его, наверное, одним из самых эффективных управленцев в стране и человеком высочайшей квалификации - и управленческой, и экономической", - цитирует его РБК.

Кроме того, по словам Грефа, Мишустин был пионером цифровых технологий в российском правительстве. Глава Сбербанка подчеркнул, что ФНС, будучи под его руководством, стала "уникальной платформой на уровне технологических компаний".

1005 просмотров




Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!