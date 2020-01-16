Греф назвал Михаила Мишустина одним из самых эффективных управленцев России

Глава Сбербанка Герман Греф высоко охарактеризовал экс-главу Федеральной налоговой службы, кандидата на пост премьер-министра Михаила Мишустина. Свое мнение он озвучил на Гайдаровском форуме.

"Я считаю его, наверное, одним из самых эффективных управленцев в стране и человеком высочайшей квалификации - и управленческой, и экономической", - цитирует его РБК.

Кроме того, по словам Грефа, Мишустин был пионером цифровых технологий в российском правительстве. Глава Сбербанка подчеркнул, что ФНС, будучи под его руководством, стала "уникальной платформой на уровне технологических компаний".