Ушел из жизни легендарный контрразведчик Иван Устинов - СМИ

На 101-м году ушел из жизни легендарный сотрудник органов государственной безопасности, бывший начальник советской военной контрразведки, генерал-лейтенант в отставке Иван Устинов, пережив свой вековой юбилей всего на несколько дней, - сообщает сайт телеканала "Звезда".

Иван Лаврентьевич Устинов родился 1 января 1920 года. В органах госбезопасности он оказался с июня 1941 года - в годы Великой Отечественной войны служил в Особом отделе НКВД, впоследствии Главном управлении контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР на Западном, 1-м, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, - передает РИА Новости.

Устинов был участником Смоленского сражения в 1941 году и боев под Вязьмой, участвовал в Орловской стратегической наступательной операции "Кутузов" (1943 год) и в Белорусской стратегической наступательной операции "Багратион" (1944 год).

В 1954 году ему было доверено возглавить разведывательное подразделение в структуре управления Особых отделов КГБ по Группе советских войск в Германии. В 1970-1973 годах он возглавлял 3-е Управление КГБ (военная контрразведка).

За годы службы Устинов был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями, также он был удостоен зарубежных наград.