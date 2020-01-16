Аскеров и Кретова покажут "Лебединое озеро" в Баку

Классический балет "Лебединое озеро" Петра Чайковского будет представлен в Баку 15 февраля на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Главные партии в спектакле исполнят прима-балерина Большого театра Кристина Кретова и премьер Академического Мариинского театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Тимур Аскеров. Пара приглашенных из России артистов исполнит партии Одетты-Одиллии и принца Зигфрида. Остальные роли в балете исполнят солисты труппы Азербайджанского театра оперы и балета.

У пульта в этот вечер встанет главный дирижер театра, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.