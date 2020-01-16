В Шида Картли полиция задержала отвергнутого ухажера

В Шида Картли сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнего мужчину, который, вопреки судебному постановлению, преследовал девушку. Об этом сообщили в МВД Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый требовал примирения у своей бывшей 19-летней возлюбленной, при этом систематически ее оскорбляя. По факту психологического насилия был выписан ограничительный ордер.

Однако позднее мужчина нарушил условия ограничительного ордера и продолжал преследовать девушку. Получив очередной отказ, молодой человек распространил в социальной сети видео приватного содержания, касающееся личной жизни девушки.

Мужчину обвиняют в нарушении судебного постановления и посягательстве на личную жизнь, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы, передает Спутник-Грузия.