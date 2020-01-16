Давид Сергеенко прокомментировал скандал с просроченными лекарствами в Грузии

Советник премьер-министра Грузии по вопросам здравоохранения, экс-глава Минздрава Давид Сергеенко прокомментировал заключение Службы государственного аудита по просроченным лекарствам от гепатита С. Он отметил, что не было ни пострадавших пациентов, ни финансового ущерба.

Служба госаудита ранее сообщила, что у лекарств, предназначенных для лечения гепатита С стоимостью более 560,6 млн лари ($194,5 млн), истек срок годности, и они были списаны. Ответственность за просрочку дорогостоящих лекарственных препаратов оппозиция возложила на бывшего и нынешнего министров здравоохранения Давида Сергеенко и Екатерину Тикарадзе и призвала власти начать расследование этого факта.

По мнению Сергеенко, имели место определенные политические спекуляции. В период, указанный в отчете аудита, главой Минздрава являлся именно он, поэтому и счел необходимым сделать разъяснения, добавил он.

"Лечились или нет в то время пациенты просроченными лекарствами? Ни в коем случае!" – цитирует Сергеенко Спутник – Грузия.

Говоря о финансовой части программы, он, в частности, напомнил, что Грузия получает препарат для лечения гепатита С бесплатно.

Отвечая на обвинения представителей оппозиции в том, что препараты были проданы на черном рынке, экс-министр напомнил, что в 2018 году следственные и контролирующие органы скрупулезно проверяло это дело. Запасы по всей Грузии были сбалансированы с большой точностью, указал он.