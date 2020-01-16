Владимир Васильев о мосте через Самур: инфраструктурные решения очень важны (ВИДЕО)

Решение инфраструктурных проблем очень важно для развития регионов, в частности, Дагестана. Об этом заявил глава республики Владимир Васильев после оглашения ежегодного Послания президента Федеральному Собранию.

Говоря о прошедшем недавно открытии моста через реку Самур на границе с Азербайджаном, политик подчеркнул, что это "очень хорошее дело. "Эффект всегда чувствуется, но и впереди хорошие перспективы. Инфраструктурные решения - это очень важно", - отметил он.

Глава Дагестана пояснил, что в 2019 году аэропорт Махачкалы перевез 1,5 млн пассажиров. "Он вырос, перевозка идет хорошо. Увеличилась существенно, в разы, перевалка нефти через Каспий, через Махачкалу. Пошел процесс", - поведал Владимир Васильев.

Политик также обратил внимание на важность предложения Владимира Путина, озвученного в рамках послания, компенсировать из федерального бюджета регионам 2/3 выпадающих из-за предоставления ими бизнесу инвестиционного налогового вычета доходов. "Мы очень заинтересованы в инвестициях, потому что я сейчас с гордостью представляю Дагестан. В части демографической в Дагестане, с рождаемостью, - дай Бог, чтобы во всей России так было. В то же время у нас проблемы с безработицей, она сокращается, но она есть, и большая. Нам нужно увеличить количество высокотехнологичных рабочих мест. Мы затягиваем как можно больше (инвесторов - ред.) к себе", - добавил глава Дагестана.