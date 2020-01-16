Главная » Новости

"Фонд кино" не требует возврата невозвратной субсидии с Домогарова-младшего

&quot;Фонд кино&quot; не требует возврата невозвратной субсидии с Домогарова-младшего

В пресс-службе "Фонда кино" опровергли информацию о том, что компания требует у создателей фильма "Пиковая дама. Зазеркалье" возврата 35 млн рублей, который являются невозвратной субсидией.

"Фонд требует вернуть средства, выделенные на условии стопроцентного возврата", - сообщили в ведомстве, пишет "Культуромания".

Режиссер Александр Домогаров-младший получил 50 млн рублей на съемки фильма ужасов "Пиковая дама. Зазеркалье", из них возврату подлежит только 15 млн, остальные 35 млн рублей являются невозвратными.

Картина провалилась в прокате.

405 просмотров




Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!