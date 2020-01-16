Турция планирует за два года вывести на орбиту два спутника

В течение ближайших двух лет Анкара планирует запустить в космос два спутника связи, - рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"С целью повышения качества связи в нашей стране мы начали проект производства спутников TÜRKSAT 5A и 5B. Спутник TÜRKSAT 5A мы запустим в третьем квартале 2020 года, а первый отечественный спутник связи TÜRKSAT 6A будет закончен в этом году и запущен в космос в 2021 году", - поведал Эрдоган, выступая в Анкаре на конференции по итогам развития экономики страны в 2019 году, передает РИА Новости.

Турция станет одной из 10 стран, производящих собственные спутники связи, и в первой половине этого года объявит национальную космическую программу, - добавил Эрдоган.