Мишустин: ограничения для бизнеса надо снять

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что снятие ограничений с бизнеса станет одним из приоритетных направлений нового правительства.

"Я знаю, что уважаемый Вячеслав Викторович (Володин, спикер Госдумы – прим ред) пригласил все бизнес-объединения. Я их знаю лично, работаем много. Это важнейший из вопросов, который я буду сразу же с первого дня рассматривать", - пояснил он.

Также Мишустин отметил необходимость заниматься институциональными реформами, в том числе реформой правления, привнося в эту сферу современные информационные технологии.

Кандидат в главы кабмина РФ добавил, что также намерен разобраться с нацпроектом "Цифровая экономика", передает РИА Новости.