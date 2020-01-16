Кофеин помогает худеть, выяснили ученые

Ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, США, провели эксперимент, который показал, что кофеин помогает компенсировать негативные последствия неправильного питания.

Эксперимент с крысами длился четыре недели, его результаты опубликованы на сайте MedicalXpress. Исследователи разделили подопытных на две группы, одним давали чай мате с кофеином, другим - без. В остальном диета крыс ничем не отличалась. В результате, те крысы, которые получали кофеин, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира, пишет РИА Новости.

Ученые считают, что кофеин влияет на вес, так как замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов. Крысы в эксперименте получали ежедневно количество кофеина, эквивалентное четырем чашкам кофе для человека.

Кофеин из кофе и произведенный синтетически дают такой же результат.