Ребенок погиб в домашних родах в Санкт-Петербурге

Ребенок умер во время домашних родов в Санкт-Петербурге. Сообщение о трагедии опубликовано на сайте прокуратуры Северной столицы.

"Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту гибели ребенка при родах в квартире на проспекте Пятилеток", - уточнили в надзорном ведомстве.

В результате проверки будут установлены обстоятельства и причины ЧП, оценит действия медработников.

По итогам проверки будет рассматриваться необходимость принятия мер прокурорского реагирования.