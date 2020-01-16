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Ребенок погиб в домашних родах в Санкт-Петербурге

Ребенок погиб в домашних родах в Санкт-Петербурге

Ребенок умер во время домашних родов в Санкт-Петербурге. Сообщение о трагедии опубликовано на сайте прокуратуры Северной столицы.

"Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту гибели ребенка при родах в квартире на проспекте Пятилеток", - уточнили в надзорном ведомстве.

В результате проверки будут установлены обстоятельства и причины ЧП, оценит действия медработников.

По итогам проверки будет рассматриваться необходимость принятия мер прокурорского реагирования.

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