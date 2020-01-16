Мишустин возглавил правительство

Государственная дума только что проголосовала за назначение Михаила Мишустина председателем правительства России. За его назначение отдали голоса 423 депутата, передает корреспондент "Вестника Кавказа". Ни одного голоса не было подано против.

Голосованию предшествовали выступление полпреда президента РФ в Госдуме Гарри Минха и самого кандидата, озвучившего свою программу работы. Мишустин подчеркнул, что в основе его деятельности на посту премьер-министра будет исполнение задач, объявленных в Послании президента.

"Правительству предстоит провести огромную работу, и для этого у нас есть все. Работа по нацпроектам должна быть форсирована, как неоднократно говорил президент, люди должны почувствовать изменения к лучшему уже сейчас. Нужно еще раз проанализировать ситуацию, расширить узкие места. Важнейший вопрос - повышение качества управления", - сказал Михаил Мишустин.

"Чтобы достичь наши цели, необходимо сохранить макроэкономическую сбалансировать, а значит, четко расставлять приоритеты по бюджетным расходам, сохранять инфляцию не выше 4%. По всем вопросам я намерен тесно взаимодействовать с руководителями регионов РФ", - добавил он, подчеркнув также, что важным условием для успешной работы правительства станет взаимопонимание с Госдумой и Советом Федерации, в том числе и потому, что парламентарии имеют прямую связь с властями на местах.

"Надеюсь, что, опираясь на накопленный позитивный опыт, мы сможем выстроить грамотную работу в интересах страны и всех наших граждан", - заключил Михаил Мишустин.

Напомним, что накануне президент Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Заручившись его согласием, глава государства внес кандидатуру главного налоговика на рассмотрение в Госдуму.

О технократе Мишустине, снискавшем доверие президента, широкой публике известно немного. Основная характеристика Мишустина, которого прочили в вице-премьеры - курировать цифровую экономику еще в мае 2018 года: профессионал, сумевший в условиях бюрократического государства создать одну из самых новаторских налоговых систем в мире.

Эксперты утверждают, что решение о назначении Мишустина – крепкого государственника и сильного управленца, во всем опирающегося только на факты, - Путин принял лично и практически молниеносно. Говорят, президентом рассматривались и другие кандидатуры, более известные публике, но выбор пал на 53-летнего Мишустина, который как никто другой знает реальное состояние российской экономики.

Новый премьер родился в Москве, окончил Станкин и там же аспирантуру, вскоре возглавил правление Международного компьютерного клуба. На госслужбе – с 1998 года. Был заместителем министра по налогам и сборам, руководил Роснедвижимостью и агентством по управлению особыми экономическими зонами. При нем Роснедвижимость закончила массовую кадастровую оценку земель, а во время работы Мишустина в РосОЭЗ за два года были открыты первые две промышленно-производственные ОЭЗ в Алабуге и в Липецке; а также первые технико-внедренческие ОЭЗ в Дубне, Томске и Зеленограде. Одновременно будущий премьер начал внедрять в ОЭЗ систему предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна".

Поработав на государство 10 лет, в 2008-м Мишустин снова ушел в бизнес, где и был замечен президентскими кадровиками, включен в кадровый резерв президента России и уже через два года стал руководителем ФНС.

Основными достоинствами Мишустина знающие его называют стремление к наведению порядка, системность, жесткость, но главное – вопиющую информированность обо всем и вся. По информации РБК, новый премьер имеет доступ к данным обо всех финансовых потоках, поэтому глубоко информирован о процессах в бизнесе, госкорпорациях и госструктурах, что позволяет ему сохранять дистанцию от групп влияния.

Работая в налоговом ведомстве, Мишустин боролся с серыми схемами и исходил из необходимости искоренения любой возможности коррупции, что выглядит весьма актуальным для сегодняшней России. В этом плане он всегда отстаивал идею внедрения электронных сервисов, которая дала намного более существенный эффект, чем "отлов" и наказание мздоимцев. Действительно, ФНС удалось прекратить воровство из бюджета по мошенническим схемам возмещения НДС - собираемость налога выросла, а процент возвращенных средств снизился. При Мишустине ФНС превратилась в основного собирателя доходов для федерального бюджета, а сама служба вышла на уровень наиболее эффективных мировых систем.

Естественно столь же эффективной работы от Мишустина ждут и на посту премьера, хотя злопыхатели утверждают, что изменения в правительстве будут лишь косметическими, мол, в Кремле стремятся создать видимость перемен, а на деле все сведется к обеспечению продления правления действующего президента.

Действительно, его рейтинги снижаются, но надо учесть, что управлять страной сегодня приходится в совершенно новых условиях. Люди сегодня более информированы, интернет в этом смысле творит чудеса, и в данном случае одержимость нового премьера технологическими новинками и цифровизацией очевидно пойдет на пользу государству в плане обеспечения реформ госуправления и экономического роста, а также укрепления финансовой дисциплины. А с учетом опыта работы Мишустина в инвестиционной сфере, от него также ждут шагов, направленных на рост инвестиций, в частности вложений прибыли от продажи углеводородов в модернизацию страны. Однако более конкретно о целях и задачах нового правительства можно будет говорить после утверждения вице-премьеров, которые будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития.

Сам Мишустин сегодня уже пообещал, что при помощи современных информационных технологий проведет институциональные и управленческие реформы и разберется с национальным проектом "Цифровая экономика", сделав государство цифровой платформой для людей.