Лавров оценил военно-техническое партнерство РФ и Узбекистана

И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ташкентском филиале МГИМО (У) МИД РФ, заявил, что сфера безопасности является одной из основных составляющих российско-узбекистанского партнерства.

"Мы решаем многие задачи по обеспечению безопасности и Узбекистана, и в целом Центральной Азии", - отметил он. В этом регионе "угрозы терроризма, наркотрафика достаточно серьезные", указал глава российского дипведомства.

Также он обратил внимание на сотрудничество двух стран в экономической и гуманитарной сферах. Лавров напомнил о заключенном в 2005 году договоре о союзнических отношениях между РФ и Узбекистаном. "У нас очень тесные связи между всеми ведомствами", - цитирует его ТАСС.

Также руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия стремится к выстраиванию добрососедских отношений со всеми зарубежными партнерами, если они хотят того же.

Поэтому Москву "весьма удовлетворяет то, что Россию и страны Центральной Азии связывают отношения союзничества и стратегического партнерства", базирующиеся на принципах международного права и уважения друг к другу, заключил Лавров.