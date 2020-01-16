Макгрегор готов заменить Нурмагомедова в бое против Фергюсона

Скандальный ирландский боец Конор Макгрегор заявил на итоговой пресс-конференции перед боем с Дональдом Серроне (назначен на 18 января), что готов заменить чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в поединке с американцем Тони Фергюсоном (запланирован на 18 апреля).

"Да, готов! Этот бой уже срывался четыре раза. Нет гарантий, что это не произойдет вновь", - обратил внимание Макгрегор, напоминая, что по разным причинам встреча Нурмагомедова и Фергюсона отменялась четыре раза подряд.

Также Макгрегор выразил уверенность в том, что победит Серроне нокаутом в первых же раундах. "Я изучил его, знаю все его хитрости и могу читать его как книгу", - приводит канал UFC в YouTube его слова.