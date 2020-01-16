В Москве растает снег

В Москве в ближайшие дни полностью растает снег, на водоемах могут образоваться проталины, температура воздуха ожидается на 12 градусов выше нормы. Об этом сообщает Московского метеобюро.

"К выходным атмосферное давление немного подрастет, в облаках будут больше просветов. В субботу ночью около 0 градусов, днем от 0 до плюс 2. В воскресенье ночью минус 1-3, днем от минус 1 до плюс 1 градуса. Такая погода больше соответствует концу марта", - отмечается в сообщении.

За первую половину месяца средняя температура воздуха в столице превысила норму на 8-9 градусов, а самая низкая температура в январе 2020 года составляет минус 7 градусов, передает РИА Новости.