Врачи должны отвечать за халатность - Росздравнадзор

Врачи должны нести уголовную ответственность только за халатность, при этом расследование врачебных ошибок должно происходить открыто, - считает глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

"Мы должны понимать, что расследования таких неблагоприятных событий должны все-таки строиться открытым способом, врач не должен камуфлировать", - заявил Мурашко, передает РИА Новости.

В то же время чиновник отметил, что угроза уголовного преследования неизбежно влечет за собой утаивание, и из-за этого уголовное преследование врача должно быть минимизировано до четкого указания - только халатность. Все остальное должно уходить больше в неуголовное поле, - считает глава Росздравнадзора.

Тема уголовного наказания за врачебные ошибки в последнее время получила большой резонанс, и к такой идее сегодня приходят главы зарубежных министерств здравоохранения, - добавил Михаил Мурашко.