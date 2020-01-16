Произведения Аркадия Гайдара лишились авторских прав

Творчество советского писателя Аркадия Гайдара стало общественным достоянием, свободным для копирования, в связи с тем, что срок действия авторского права истек в 2016 году.

Ранее дочь писателя Евгения Гайдар-Голикова подала в суд - издательство "Мир искателя" выпустило сборник повестей Гайдара. Сумма иска составила 1 млн рублей, однако московский городской суд отклонил его, так как авторское право на сочинения писателя истекло, пишет "Культуромания".

По закону действие авторских прав прекращается через 70 лет после смерти автора. Другие нормы действуют, если автор оставил завещание, но Гайдар этого не сделал.

Аркадий Гайдар - писатель и сценарист, автор повестей "Чук и Гек", "Тимур и его команда", "Горячий камень" и многих других.

Гайдар погиб на войне в 1941 году.