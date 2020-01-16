Интернет-мошенники "обули" жительницу Владикавказа

Девушка, решившая заказать обувь в интернете, потеряла 26 тыс рублей во Владикавказе. Сообщение о преступлении опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В полицию обратилась 20-летняя жительница республиканской столицы. Она рассказала, что заказала в интернет-магазине в одной из соцсетей две пары обуви. На счет продавца она перечислила полную стоимость товара, но посылка с обувью ей так и не пришла. Сумма ущерба достигла 26 тыс рублей

Сейчас следственные органы ведут проверку.