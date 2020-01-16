ЦБ РФ за два года реабилитировал 239 "плохих" финансистов

Как сообщили сегодня в Центробанке России, за два года работы комиссии по жалобам финансистов из "черного списка" было реабилитировано 239 граждан, топ-менеджеров и владельцев банков и других финансовых организаций. Еще 205, несмотря на жалобы, остались в "черном списке".

"Комиссия удовлетворила 239 жалоб, по 205 жалобам принято решение об отказе в удовлетворении. Еще 17 заявлений было возвращено из-за отсутствия предмета рассмотрения", - уточнили в ЦБ РФ, добавив, что на начало года в работе находилось 13 жалоб.

"Следует отметить тенденцию к увеличению количества поступивших в комиссию жалоб в 2019 году (330) по сравнению с 2018 годом (225). Одна из причин, повлиявших на рост количества поступивших жалоб, – упрощение порядка получения лицом информации о наличии сведений о нем в базах данных", - обратили внимание в Центробанке.

Напомним, что деловую репутацию по закону можно восстановить, если удастся доказать непричастность финансиста к действиям, вызвавшим проблемы в его организации. Если будут предъявлены исчерпывающие доказательства, ЦБ РФ удалит из "черного списка" запись о гражданине как "плохом" банковском работнике.

Всего в "черном списке" находятся сведения о 7504 финансистах.