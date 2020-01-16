Экс-мэра Сунжи приговорили за превышение полномочий

Экс-глава города Сунжи признан виновным по уголовному делу о превышении должностных полномочий, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Ингушетии.

Следствие и суд выяснили, что в январе 2018 года мужчина, действуя явно за пределами полномочий, для погашения кредиторской задолженности МУП "Сунжа-Водоканал" перечислил на счет ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" более 24 млн рублей из бюджета.

Уточняется, что муниципальное образование "Городской округ город Сунжа", согласно Уставу предприятия и ч.2 ст.7 федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", не несет ответственности по обязательствам "Сунжа-Водоканал".

В результате город Сунжа понес значительный материальный ущерб.

Экс-градоначальник приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно.